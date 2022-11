https://fr.sputniknews.africa/20221119/lethiopie-et-linde-collaborent-dans-la-lutte-contre-le-terrorisme-1057033280.html

L'Éthiopie et l'Inde collaborent dans la lutte contre le terrorisme

Addis-Abeba et New Delhi ont convenu d’un accord pour une collaboration dans la lutte contre la menace terroriste et contre l’extrémisme, relate FanaBC. 19.11.2022, Sputnik Afrique

L’Ethiopie et l’Inde lutteront ensemble contre le terrorisme et l’extrémisme conformément à une décision prise lors d’une rencontre du ministre éthiopien de la Paix, Binalf Andualem, et du ministre indien de l'Intérieur, Amit Shah, à New Delhi, annonce le média public éthiopien FanaBC.L'entretien des deux ministres a porté sur des questions bilatérales, multilatérales et régionales d’intérêt commun. M.Andualem a remercié l’Inde pour son soutien continu à travers les transactions et le commerce, le renforcement des capacités et les contacts interpersonnels.Une délégation éthiopienne, dirigée par M.Andualem, est arrivée en Inde pour prendre part à la 3ème conférence ministérielle de lutte contre le financement du terrorisme intitulée No Money for Terror (NMFT) ("Pas d’argent pour la terreur" ndlr).La conférence réunit 450 délégués de 75 pays et organisations internationales en Inde, selon les médias.L’Éthiopie et l’Inde ont des relations depuis près de deux millénaires. À l'époque moderne, les deux pays ont établi des relations diplomatiques en juillet 1948.

