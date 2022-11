https://fr.sputniknews.africa/20221119/larmee-russe-mene-une-offensive-dans-le-donbass-plus-de-230-militaires-ukrainiens-elimines-1057028740.html

L’armée russe mène une offensive dans le Donbass, plus de 230 militaires ukrainiens éliminés

Dans le cadre de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a éliminé en 24 heures plus de 230 militaires ukrainiens, dont 120 dans la République populaire... 19.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-19T15:20+0100

2022-11-19T15:20+0100

2022-11-19T15:21+0100

donbass. opération russe

ukraine

donbass

russie

opération militaire

char

Les forces armées ukrainiennes subissent de nouvelles pertes. 120 de leurs militaires ont été tués dans l’offensive de l’armée russe dans la République populaire de Donetsk, sans compter deux chars, trois blindés et sept véhicules détruits, comme l’indique ce samedi 19 novembre le ministère russe de la Défense.Sur l’axe de Koupiansk, les forces armées russes ont déjoué des attaques des unités tactiques ukrainiennes, renforcées par des mercenaires étrangers, poursuit l’instance.Le ministère précise que dans la zone plus de 60 militaires ukrainiens et mercenaires étrangers ont été éliminés, ainsi que trois chars et trois blindés.Sur l’axe de Krasny Liman, du fait d’actions préventives de l’armée russe, l’Ukraine a perdu 50 de ses soldats ainsi que cinq blindés.Des équipements détruitsDans la zone de la ville d’Avdeïevka (RPD) un radar de contrebatterie AN /TPQ-50 a été détruit. L’armée russe a également abattu 10 drones.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 333 avions, 177 hélicoptères, 2.532 drones, détruit 388 systèmes de défense antiaérienne, 6.705 chars et autres véhicules blindés, 897 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.599 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 7.273 unités de véhicules militaires.

ukraine

donbass

russie

