Coupe du Monde 2022: ce que le Qatar réserve d’exceptionnel aux supporters

Alors que le Qatar s’apprête à accueillir plusieurs milliers de supporters du monde entier pour le Mondial 2022, voici une liste des particularités du pays... 19.11.2022, Sputnik Afrique

Il ne reste plus qu’une journée avant le lever de rideau de la 22e Coupe du monde de football avec 32 équipes participantes. Le Qatar est le troisième pays asiatique et le premier pays arabe de l’histoire à se voir attribuer le droit d’accueillir ce grand événement.Les fans de football se rassemblent du monde entier pour soutenir leurs équipes nationales. Le pays hôte attend ainsi un afflux de plus d’un million de visiteurs dans la période du 20 novembre au 18 décembre.La localisation et la taille du Qatar offrent aux supporters des avantages susceptibles d’améliorer leur séjour.Les stades du championnat sont si proches les uns des autres qu'ils offrent aux supporters la chance, jusqu'alors inaccessible, de voir plus d'un match en une journée.En outre, des technologies dernier cri ont été employées pour la construction des stades. Ces derniers, les plus modernes du monde, sont climatisés. Des écrans sont installés dans les tribunes et ils rapprocheront les supporters des joueurs. Jamais auparavant une telle technologie n'avait été utilisée dans des compétitions.En plus du bon emplacement des stades, l’heure de tenue des matchs est commode. Ne comptant qu’un seul fuseau horaire, aucun match ne se chevauche, de sorte qu’il est possible de suivre chacun d’entre eux aussi bien en tribune que devant un écran.La tenue de la compétition en cette période de l’année dans la région du Golfe permet d’avoir de faibles fluctuations de température. Ce mois de l'année est même le plus confortable en termes de météo. De plus, les fans venant de pays où il fait froid ont également une occasion unique de passer de l'hiver à l'été et de profiter de vacances relaxantes au bord de l'eau.Le Qatar les a préparées pour le tournoi de manière à ce que le déplacement des visiteurs entre les stades ne soit pas un problème. Un réseau de transport composé de bus et de lignes de métro permet de voyager gratuitement avec une carte spéciale de supporter.L'aéroport de Doha est l'un des plus importants hubs de transport au monde, avec une capacité d'accueil qui a également été augmentée spécifiquement pour le championnat.Les installations techniques d'accueil permettent aux personnes d'effectuer facilement toutes les procédures nécessaires au cours de leur voyage.Les fans pourront se rendre aussi dans d'autres pays de la région du Golfe, qui sont très proches les uns des autres. De plus, un grand nombre de vols permettent de voyager à des prix raisonnables.Pour la période du Mondial, le pays organise spécialement diverses expositions et des événements thématiques, ce qui donnera l'occasion de se rapprocher de la culture arabe et d'en apprendre davantage sur la civilisation du Moyen-Orient.Les supporters peuvent visiter des sites touristiques pour leur enrichissement culturel. Ils pourront flâner sur la célèbre promenade Doha Corniche, au marché Souq Waqif, au musée national d’art islamique, à la bibliothèque d'État, à l'opéra et à la Philharmonie.

