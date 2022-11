Commerce, sécurité, justice... le Mali et la Guinée ont signé une série d'accords

https://fr.sputniknews.africa/20221119/commerce-securite-justice-le-mali-et-la-guinee-ont-signe-une-serie-daccords-1057031931.html

Bamako et Conakry ont décidé d'intensifier leurs liens et ont signé une série d'accords dans différents domaines. Des conventions et des mémorandums ont aussi... 19.11.2022, Sputnik Afrique

Les gouvernements malien et guinéen ont décidé de resserrer leurs liens avec la signature, le 18 novembre, de cinq accords économiques au cours d'une réunion de la commission mixte de coopération Guinée-Mali, a annoncé à la télévision nationale malienne Abdoulaye Diallo, conseiller du ministre des Affaires étrangères et de l’intégration africaine du Mali.Les deux pays ont en outre approuvé quatre conventions facilitant les opérations des organes judiciaires, ainsi que deux mémorandums, axés sur la coopération en matière de gouvernance migratoire et d’intégration africaine.Infrastructure communeUn parc de stationnement, dénommé "le parc de Kidal" a été inauguré le 16 novembre au port autonome de Conakry, dans le cadre de l’accord dans le domaine du commerce. Le parc de Kidal, d'une capacité de 1.200 camions, est réservé uniquement pour les véhicules maliens.La cérémonie a été dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya, Président guinéen de la transition, en présence de Dembelé Madina Sissoko, ministre malienne des Transports et des infrastructures.Les transporteurs maliens disposent dans ce parc d’une auberge moderne de 70 lits pour les chauffeurs, le bâtiment comprend notamment des bureaux et une mosquée.

