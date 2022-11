https://fr.sputniknews.africa/20221118/val-de-marne-environ-400-jeunes-migrants-dans-un-campement-selon-des-associations-1057015836.html

Val-de-Marne: environ 400 jeunes migrants dans un campement, selon des associations

Val-de-Marne: environ 400 jeunes migrants dans un campement, selon des associations

Quelques centaines de jeunes migrants, originaires de pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afghanistan, s'abritent sous des tentes dans le Val-de-Marne, dans... 18.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-18T15:58+0100

2022-11-18T15:58+0100

2022-11-18T15:58+0100

migrants

jeunes

france

afrique de l'ouest

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102853/37/1028533773_0:165:4032:2433_1920x0_80_0_0_1489c95bd974256e6024859c3c52cc1e.jpg

Environ 400 jeunes migrants, en majorité dans l'attente que la justice se prononce sur leur minorité, vivent actuellement dans un campement à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et des associations et élus réclament leur mise à l'abri d'urgence.Près de 200 tentes sont installées, certaines depuis cet été, aux portes de Paris, sur un quai en bord de Seine, sous deux ponts qui relient Ivry à Charenton.Pour la majorité d'entre eux, ces jeunes en errance, originaires de pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afghanistan, n'ont pas été déclarés mineurs non accompagnés (MNA) et ont déposé un recours auprès d'un juge des enfants afin de pouvoir être suivis par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et être mis à l'abri. Ce soir de novembre, du pain, de la soupe, et du fromage leur sont distribués sous la pluie par des habitants.Selon Agathe Nadimi, présidente du collectif Les midi du Mie, la "situation ici devient critique". Comme toutes les associations présentes sur place, dont Utopia et Médecins sans frontières, elle espère "une solution de mise à l'abri urgente" car "tous les soirs, de nouveaux jeunes, à qui on a refusé la minorité, arrivent sur le campement"."Ici c'est l'exemple même de l'horreur que vivent les MNA, ces jeunes sont laissés pour compte... L'Etat fabrique de la délinquance", affirme Yann Manzi d'Utopia.A leurs côtés, Philippe Bouyssou, le maire PCF d'Ivry, a demandé à la préfecture l'ouverture de places d'hébergement, le temps du traitement des dossiers. "A l'entrée de l'hiver, je suis très inquiet de la situation sanitaire et psychologique de ces jeunes", a-t-il indiqué. Présente jeudi soir, la sénatrice de Paris Esther Benbassa insiste sur "l'état de ces mineurs isolés qui se dégrade", et s'interroge: "Mais que fait le gouvernement?".Sollicité par l'AFP, le département du Val-de-Marne, dont dépend l'ASE, affirme avoir "pleinement conscience de la situation préoccupante" tout en étant à "la disposition des services de l'Etat" pour "toutes les questions liées à la protection de l'enfance". Parmi ces jeunes, certains sont "rattachés" à d'autres départements, comme celui de Paris ou de la Seine-Saint-Denis. Un "diagnostic sanitaire et social" est en cours pour "dresser un état des lieux du campement", avant une éventuelle mise à l'abri, a indiqué la préfecture du Val-de-Marne, qui a reçu le 9 novembre une délégation d'élus et de membres d'associations sur le sujet.

france

afrique de l'ouest

afghanistan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

migrants, jeunes, france, afrique de l'ouest, afghanistan