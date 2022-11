Protestation contre la crise des ordures dans une ville tunisienne

"Nous étouffons! En 2018, les habitants de Sfax ont fermé la SIAPE (société publique de traitement du phosphate) et ont crié le slogan 'Nous étouffons, fermez la SIAPE!'. Aujourd’hui, les habitants de Sfax se rassemblent dans le centre-ville et crient: 'Nous suffoquons à cause des ordures!'", a-t-il expliqué, cité par la même agence.