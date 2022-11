https://fr.sputniknews.africa/20221118/la-russie-developpe-son-premier-avion-civil-a-decollage-vertical-1057012217.html

La Russie développe son premier avion civil à décollage vertical

Moins cher que les hélicoptères, un avion civil à décollage vertical est en cours d’élaboration en Russie. L’aéronef, premier de ce type dans le pays, sera... 18.11.2022, Sputnik Afrique

La Russie met au point son premier avion civil à décollage et atterrissage verticaux, a annoncé à Sputnik son concepteur Ecolibri.L'aéronef recevra une avionique russe moderne et sera fabriqué principalement à partir de composants produits en Russie, souligne le concepteur. Il sera doté d’une motorisation hybride. Le décollage et l'atterrissage verticaux seront assurés par des moteurs électriques. L'aéronef aura une portée allant jusqu'à 1.200 km avec une vitesse en vol de 270 km/h environ.Plus rentable que les hélicoptèresD’après le constructeur, l'avion devrait se forger une place au milieu des hélicoptères dans le trafic de passagers, notamment dans les régions russes.Pourtant, par rapport aux hélicoptères, son coût de fabrication sera moins élevé. Par conséquent, l’avion à décollage vertical serait plus rentable que les hélicoptères dans certains domaines.Les avions à décollage et atterrissage verticaux ont été initialement développés par les militaires dans plusieurs pays, y compris l’URSS, dans les années 1960. Quant à l’aviation civile, actuellement, des sociétés telles qu'Airbus, Embraer, Hyundai ou Toyota se penchent sur des projets d'avions à décollage et atterrissage verticaux.

