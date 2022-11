La majorité des Russes veulent maintenir les fêtes de fin d’année sous condition

https://fr.sputniknews.africa/20221118/la-majorite-des-russes-veulent-maintenir-les-fetes-de-fin-dannee-sous-condition-1057016237.html

La majorité des Russes veut préserver les traditions du Nouvel An, telles que les festivités pour enfants, les décorations des rues et des centres commerciaux... 18.11.2022, Sputnik Afrique

Les Russes soutiennent le maintien des célébrations de fin d’année, mais avec une réserve, selon les résultats d'un sondage réalisé par le Centre panrusse d’étude de l'opinion publique en novembre.D’après l'enquête, 70% des sondés sont pour maintenir l’installation des décorations urbaines, à condition que les autorités n’achètent pas de nouvelles illuminations et décorations.Pour autant, les interrogés se sont montrés favorables à l’idée de profiter de cette occasion pour soutenir ceux qui prennent part à l’opération militaire spéciale et leurs familles.Parmi les initiatives proposées figure la tournée du père Noël chez les familles de combattants participant à l’opération militaire (94%) et des militaires blessés (87%), ainsi que l’envoi de cartes postales aux personnes mobilisées sur le front (87%).Concernant la décoration des magasins, des centres commerciaux et des foires pendant les fêtes, 85% des sondés ont jugé que cela restait nécessaire. Toutefois, plus d'un tiers, soit 37%, ont déclaré qu'il fallait le faire le plus modestement possible."La fête la plus importante"De plus, les Russes ont presque unanimement jugé (à 96%) qu’il est indespensable de garder les festivités pour enfants.Quant à l'installation de sapins de Noël dans les villes et les localités, 89% des personnes interrogées se sont prononcées favorablement, mais là encore, un tiers des sondés (34%) ont demandé qu'ils soient décorés plus légèrement.D’après l’enquête, les feux d'artifice ont été accueillis moins positivement. Quelque 44% des personnes interrogées ont dit qu'ils n'étaient pas importants, tandis que 54% ont même dit qu'ils pouvaient s'en passer.

