https://fr.sputniknews.africa/20221117/usa-les-republicains-decrochent-la-majorite-a-la-chambre-des-representants-1057000710.html

USA: Les républicains décrochent la majorité à la Chambre des représentants

USA: Les républicains décrochent la majorité à la Chambre des représentants

Les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants des Etats-Unis, mais avec une marge beaucoup plus étroite qu'ils ne l'avaient prévu. 17.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-17T06:31+0100

2022-11-17T06:31+0100

2022-11-17T06:31+0100

sénat des états-unis

chambre des représentants des etats-unis

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1045147129_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_24b99ff044638031940115125cf0a976.jpg

Le GOP a assuré les 218 sièges requis à la chambre basse du Congrès pour avoir la majorité, indique Associated Press.La faible majorité décrochée par les républicains constitue une déception pour le GOP, qui anticipait depuis des semaines une victoire majeure qui lui permettrait de revenir à la Maison Blanche lors des élections présidentielles de 2024.Malgré les inquiétudes concernant la gestion de l'économie par le président Joe Biden et les perspectives de basculement du pays dans une récession, les électeurs ont rendu un verdict mitigé lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.Les deux partis devront cohabiter. Le Sénat est resté aux mains des démocrates, tandis que la majorité à la Chambre des représentants a basculé du côté des républicains.Joe Biden a affirmé, il y a quelques jours, qu'il était prêt à travailler avec les républicains s'ils sont majoritaire à la Chambre des représentants.Toutefois, le président démocrate a souligné qu'il ne va soutenir aucune proposition républicaine qui aggraverait l'inflation.En décrochant la majorité à la Chambre basse, les républicains peuvent déterminer l’agenda de la chambre basse du Congrès pour les deux prochaines années.Plusieurs leaders de ce parti ont exprimé récemment leur intention d'ouvrir des enquêtes sur plusieurs affaires, dont le retrait chaotique de l'Afghanistan, la politique migratoire de l'administration Biden, les origines de la pandémie du Covid-19 et la perquisition par le FBI de la propriété de Donald Trump en Californie.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénat des états-unis, chambre des représentants des etats-unis, international