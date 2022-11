https://fr.sputniknews.africa/20221117/les-talibans-presentent-la-premiere-voiture-de-sport-afghane--video-1057009731.html

Les talibans présentent la première voiture de sport afghane – vidéo

Une vidéo qui montre la toute première voiture de sport conçue et construite en Afghanistan vient d'être rendue publique par des talibans*. 17.11.2022, Sputnik Afrique

Après cinq ans de construction, la première voiture de sport afghane vient d'être dévoilée par des talibans* - pour le moment, dans une vidéo publiée en ligne.Comme l'explique le PDG du groupe Entop Inc. Mohammad Reza Ahmadi, les travaux seront complètement terminés dans 2 semaines: il ne reste plus que la peinture et la finition. Il est prévu de présenter le modèle lors de la prochaine édition du salon de l'automobile de Genève, qui se tiendra en novembre 2023 à Doha, au Qatar. En octobre, un étudiant en ingénierie dans l'université afghane d’Hérat a présenté un drone de combat terrestre au gouverneur de la province. * Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

