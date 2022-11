https://fr.sputniknews.africa/20221117/lenquete-sur-le-crash-du-mh17-sest-transformee-en-une-tromperie-burlesque-et-en-fraude-1057009858.html

L’enquête sur le crash du MH17 "s'est transformée en une tromperie burlesque et en fraude"

L’enquête sur le crash du MH17 "s'est transformée en une tromperie burlesque et en fraude"

Ce 17 novembre, un tribunal néerlandais a rendu son verdict sur le crash du MH17. Pour un avocat en droit criminel contacté par Sputnik, le but de l’enquête... 17.11.2022, Sputnik Afrique

Trois personnes, dont deux Russes, ont été reconnues coupables d'avoir détruit le vol MH17 en 2014. Ce qui aurait dû être une enquête ouverte, internationale et objective, "s'est transformée en une tromperie burlesque, de fraude et de dissimulation d'un meurtre de masse par les puissances de l'Otan", a estimé au micro de Sputnik Christopher C. Black, avocat spécialisé en droit pénal international.Il affirme qu’il existe des "preuves convaincantes et irréfutables que ce sont les forces du régime de Kiev" qui avaient abattu l’avion avec 283 passagers et 15 membres de l'équipage à son bord, avec "la connivence réelle ou l'aide ultérieure des États-Unis et de leurs alliés".Quels sont les motifs?D’après lui, certains pensent que Kiev "espérait assassiner le Président Poutine qui, selon certaines informations, traversait la région dans un avion similaire, bien que les Russes n'aient pas confirmé cette information."L’autre hypothèse avancée est que le meurtre des passagers de l'avion devait davantage enfoncer le clou et ainsi "discréditer le gouvernement russe", insiste Christopher C. Black.

