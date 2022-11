https://fr.sputniknews.africa/20221117/au-moins-20-morts-dans-lincendie-dune-maison-a-gaza-1057010370.html

Au moins 20 morts, dont des enfants, dans l'incendie d'une maison à Gaza - vidéo

Au moins 20 Palestiniens dont des enfants ont trouvé la mort jeudi dans l'incendie d'une maison dans le camp de réfugiés de Jabaliya dans la bande de Gaza, a... 17.11.2022, Sputnik Afrique

autorité palestinienne

gaza

incendie

"Au moins 20 corps de personnes brûlées ont été transférés à l'hôpital" de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, a déclaré à l'AFP Salah Abou Leila, directeur de l'établissement. Un nombre indéterminé de personnes ont été blessées. Selon une autre source médicale, au moins six enfants figurent parmi les victimes. On ignorait dans l'immédiat les causes du sinistre survenu en soirée.Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a déclaré que l'incendie avait été maîtrisé dans la maison de trois étages.Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété une journée de deuil national pour les victimes de l'incendie de Gaza, selon un tweet de Hussein Al-Cheikh, un responsable palestinien.L'Autorité palestinienne a par ailleurs demandé à Israël d'ouvrir le passage d'Erez afin de pouvoir soigner des blessés hors de la bande de Gaza, soumise à un blocus israélien depuis plus de 15 ans.

gaza

autorité palestinienne, gaza, incendie