Pédopornographie: une cinquantaine de suspects, dont des élus, interpellés en France

La police judiciaire a réalisé cette semaine un grand coup de filet partout en France avec les interpellations de 48 hommes soupçonnés d'avoir téléchargé et... 16.11.2022, Sputnik Afrique

L'opération, coordonnée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), a mobilisé plusieurs services de police judiciaire en métropole depuis lundi, a expliqué cette source, confirmant une information de France Info.Parmi les personnes placées en garde à vue, le plus jeune a 26 ans, le plus âgé a 79 ans. "C'est Monsieur Tout Le Monde, il n'y a pas de profil-type, des chômeurs, des retraités, des gens qui travaillent", selon la source proche.Des élus locaux figurent également parmi les interpellés.Pour l'heure, ces hommes sont soupçonnés de consommation de "contenus illégaux de mineurs" mais les gardes à vue, menées sous l'autorité de plusieurs parquets, devront déterminer s'ils ont commis "des choses plus graves", comme des agressions sexuelles ou des viols, a-t-on précisé de même source.

