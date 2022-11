https://fr.sputniknews.africa/20221116/le-niger-determine-a-poursuivre-sa-cooperation-militaire-benefique-avec-la-russie-1056840413.html

Le Niger determiné à poursuivre sa coopération militaire "bénéfique" avec la Russie

Pour résister à un nombre croissant de menaces terroristes, l’armée nigérienne utilise de nombreux aéronefs de fabrication russe, et plus d’une centaine de ses... 16.11.2022, Sputnik Afrique

Le 15 novembre, le ministre nigérien de la Défense nationale, Alkassoum Indatou, a reçu l'ambassadeur de Russie au Niger, Igor Gromyko, pour discuter, entre autres, de l’interaction entre les deux pays, a annoncé le ministère nigérien.M.Indatou a souligné que plus d'une centaine d'officiers ont bénéficié d'une formation en Russie et que "plusieurs aéronefs utilisés par l'armée de l'air nigérienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont également de fabrication russe".Intensification du terrorismeDepuis 2015, le Niger est confronté à des attaques terroristes dans les régions de Diffa (sud-est), Tahoua (nord-ouest) et Tillabéri (ouest).Le 10 novembre dernier, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a averti que la recrudescence du terrorisme en Afrique représente une "menace majeure" pour la paix et la sécurité internationales. Selon lui, au cours des deux dernières années, certaines filiales les plus violentes de Daech* se sont développées, augmentant leur présence au Mali, au Burkina Faso et au Niger ainsi que vers le sud, dans le Golfe de Guinée.*Organisation terroriste interdite en Russie

