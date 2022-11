https://fr.sputniknews.africa/20221116/incident-en-pologne-ce-que-cache-la-reaction-des-medias-occidentaux-1056999206.html

Incident en Pologne: ce que cache la réaction des médias occidentaux

Les allégations diffusées par les médias occidentaux suite à la chute de missile en Pologne s'inscrivent dans la stratégie US visant à "détruire" la Russie... 16.11.2022, Sputnik Afrique

La chute de deux missiles sur le sol polonais a, dans la foulée, suscité une avalanche d'allégations dans la presse occidentale. Sans attendre une enquête, des médias ont désigné Moscou comme responsable.Сe n’est rien d’autre que l’exemple d’un "journalisme occidental moderne", a assuré à Sputnik l’ancienne analyste pour le département de la Défense Karen Kwiatkowski. Et cette presse est centrée sur la diffusion de rumeurs qui incitent les hommes politiques américains et européens à promouvoir l'agenda actuel, la perspective du conflit prolongé "perdant de sa popularité" dans les pays occidentaux.Pourtant, certains gouvernements, "notamment les États-Unis, qui sont de loin le plus grand donateur au gouvernement ukrainien, n'ont pas fini d'envoyer de l'argent à Kiev".Pas de guerre directeCette stratégie ne prévoit toutefois pas une guerre directe entre les États-Unis/l'Otan et la Russie, et c'est pourquoi les attaques contre la Russie et l'Europe ont été menées "d'une manière qui n'est reconnue publiquement par aucune des parties".Et de conclure que la situation liée à la chute des missiles serait "rapidement résolue et ne conduirait pas" à une réponse de l'Otan.

