Afrique du Sud: un braconnier de rhinocéros écope de 17 ans de prison

Un braconnier de rhinocéros a été condamné à 17 ans de prison par le tribunal de Skukuza, dans la province sud-africaine de Mpumalanga, a annoncé mercredi... 16.11.2022, Sputnik Afrique

"Le mis en cause, âgé de 40 ans, a été reconnu coupable de plusieurs infractions liées au braconnage, notamment l'intrusion, la possession d'une arme à feu et de munitions, le meurtre d'un rhinocéros, la possession d'une hache et le complot en vue de commettre une infraction", a déclaré la porte-parole provinciale de la NPA, Monica Nyuswa.Elle a ajouté que les faits remontent à 2019 lorsqu’une patrouille de routine menée par les gardes forestiers a permis de localiser une carcasse de rhinocéros qui venait d’être tué, notant que les traces laissées par les braconniers ont conduit les autorités jusqu’à leur cachette.La porte-parole a de même salué cette lourde condamnation qui permettra de dissuader les braconniers qui continuent d’opérer dans le pays, déplorant que ce phénomène nuisait à l'économie et au secteur du tourisme.Selon des chiffres officiels, un total de 259 rhinocéros ont été braconnés pour leur corne en Afrique du Sud au cours des six premiers mois de 2022.La ministre de l’Environnement, Barbara Creecy, a souligné récemment que la demande internationale des cornes de rhinocéros reste une menace constante pour cette espèce en voie d’extinction.

