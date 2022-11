https://fr.sputniknews.africa/20221115/une-vingtaine-de-femmes-tuees-par-des-terroristes-au-nigeria-dans-une-chasse-aux-sorcieres-1056825952.html

Une vingtaine de femmes tuées par des terroristes au Nigeria dans une chasse aux "sorcières"

Une vingtaine de femmes tuées par des terroristes au Nigeria dans une chasse aux "sorcières"

Des membres de Boko Haram ont tué une vingtaine de femmes soupçonnées de pratiquer la sorcellerie après la mort soudaine des enfants d'un commandant du groupe... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T10:10+0100

2022-11-15T10:10+0100

2022-11-15T10:13+0100

nigeria

afrique subsaharienne

femmes

boko haram

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1056825806_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_0bbefa647568349b297949be7f396133.jpg

Une quarantaine de femmes ont été arrêtées la semaine dernière et retenues dans le village d'Ahraza, près de la ville de Gwoza dans l'État du Borno, sur ordre du chef terroriste Ali Guyile, selon ces sources."Il a dit qu'il allait enquêter sur notre implication dans la mort de ses enfants et donner une punition appropriée si nous étions reconnues coupables", a déclaré Talkwe Linbe, qui a fui vers la capitale régionale Maiduguri."Jeudi, il a ordonné que 14 d'entre nous soient abattues. J'ai eu de la chance de ne pas en faire partie et mon petit ami, parmi les hommes qui nous gardaient, m'a aidée à m'échapper la même nuit", a-t-elle ajouté.Samedi, le jour où Mme Linbe est arrivée à Maiduguri, 12 autres femmes ont été massacrées, selon des habitants."J'ai reçu un appel de Gwoza m'informant que ma mère, deux tantes et neuf autres femmes ont été massacrées samedi sur ordre d'Ali Guyile qui les a accusées d'être des sorcières ayant tué ses trois enfants", a affirmé Abdullahi Gyya qui vit à Maiduguri.Tijjani Usman, un résident de Maiduguri venant de Gwoza, a confirmé ces informations sur la base d'appels qu'il a reçus de ses relations à Gwoza.Le sort des autres femmes détenues est pour l'heure inconnu. Des sources sécuritaires nigérianes ont déclaré qu'elles menaient une enquête.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

nigeria, afrique subsaharienne, femmes, boko haram, terrorisme