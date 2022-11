https://fr.sputniknews.africa/20221115/une-television-fermee-en-algerie-pour-des-scenes-immorales-1056829742.html

Une télévision fermée en Algérie pour des scènes "immorales"

Une télévision fermée en Algérie pour des scènes "immorales"

Le gendarme de l'audiovisuel en Algérie a ordonné la fermeture d'une télévision privée après la diffusion d'un programme comportant des scènes jugées... 15.11.2022

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a "décidé de fermer définitivement la chaîne Al Adjwaa", a indiqué l'agence tard lundi.La décision a été prise, selon l'Arav, après la diffusion par cette chaîne généraliste, dimanche soir, "de scènes offensantes et contraires aux valeurs de notre société et à notre religion".El Adjwaa TV a diffusé dimanche soir un film américain contenant des scènes jugées "immorales". Ces séquences, montrant un homme et une femme presque entièrement dévêtus en plein ébats amoureux, ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux.La chaîne reconnaît "une faute flagrante"La chaîne privée, qui émettait depuis Londres, a reconnu sur sa page Facebook, avoir commis "une faute flagrante" et présenté ses excuses à ses téléspectateurs et à tous les Algériens auxquels elle a fait ses "adieux".En juin 2021, l'Arav avait suspendu temporairement la chaîne privée El Hayet TV à la suite d'une vive polémique historique sur l'émir Abdelkader, héros de la résistance contre la France coloniale.En 2012, une loi a mis fin à 50 ans de monopole de l'Etat sur l'audiovisuel. Plus de 50 chaînes de télévision privées ont vu le jour depuis mais seules six d'entre elles, de droit étranger, ont reçu un agrément provisoire pour l'ouverture de studios en Algérie.

