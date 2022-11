https://fr.sputniknews.africa/20221115/nouvelles-frappes-sur-lukraine-ce-que-lon-sait-pour-le-moment-1056832526.html

Nouvelles frappes sur l’Ukraine: ce que l’on sait pour le moment

Au moins trois vagues de missiles se sont abattues ce mardi 15 novembre sur le territoire ukrainien, provoquant des destructions d’objets énergétiques du pays... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T19:51+0100

2022-11-15T19:51+0100

2022-11-15T19:57+0100

donbass. opération russe

ukraine

missiles

russie

pologne

Selon les estimations provisoires, une centaine de missiles Х-101 et Х-555, ainsi que Kalibr-NK, ont été lancés sur l’Ukraine. Il s’agirait donc de la plus importante attaque de ce genre depuis le début de l’opération militaire russe.Plusieurs missiles ont atteint leurs cibles dans la capitale, Kiev, ainsi que dans les villes de Lviv (ouest) et Kharkiv (nord-est), dont plusieurs quartiers sont restés sans électricité. Des explosions se sont fait égalements entendre dans les régions de Soumy (nord-est), Odessa (sud), de Khmelnitski ou de Rivne (ouest).La partie ukrainienne parle de 15 objets énergétiques endommagés par les frappes. Dans le même temps, les forces aériennes de Kiev assurent avoir intercepté "73 de plus de 90 missiles de croisière" au-dessus du pays, ainsi qu’une dizaine de drones kamikaze.Plus tard dans la soirée, les médias polonais ont rapporté qu’un ou deux missiles de provenance inconnue étaient tombés près de la ville de Lublin, faisant deux morts. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a convoqué une réunion d’urgence du Comité gouvernemental pour la défense et la sécurité.

ukraine

russie

pologne

ukraine, missiles, russie, pologne