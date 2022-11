https://fr.sputniknews.africa/20221115/marine-le-pen-accuse-paris-dattiser-les-hostilites-en-armant-lukraine-1056828100.html

Marine Le Pen accuse Paris d'attiser les hostilités en armant l'Ukraine

Marine Le Pen accuse Paris d'attiser les hostilités en armant l'Ukraine

La seule issue à la crise ukrainienne "est diplomatique, pas militaire", estime Marine Le Pen. En envoyant des armes à l’Ukraine, l’Hexagone contribue à la... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T13:40+0100

2022-11-15T13:40+0100

2022-11-15T13:42+0100

donbass. opération russe

france

international

marine le pen

armes

ukraine

conflit

hostilités

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1046131313_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f88739f8f2c53110f60830f575ed3f6a.jpg

Marine Le Pen, patronne du groupe parlementaire RN à l'Assemblée Nationale, s'est exprimé sur France Inter au sujet de l'envoi de matériel militaire à Kiev par les autorités françaises.Et d’ajouter: "Livrer des armes, de plus en plus lourdes, c'est contribuer à ce que ce conflit perdure, avec les morts qui en sont la conséquence".18 canons CaesarLa France a jusqu'à présent envoyé à l’Ukraine 18 canons Caesar, ainsi que des dizaines de missiles antichars Milan et une quinzaine de canons tractés TRF1. Comme l’a déclaré Emmanuel Macron au mois d’octobre, le pays allait également livrer six autres canons Caesar ainsi que "des radars, des systèmes et des missiles anti-aériens".En outre, le 7 octobre dernier, le Président français a annoncé la création d'un "fonds spécial" de 100 millions d'euros pour que l'Ukraine puisse "acheter directement auprès de nos industriels les matériels dont elle a le plus besoin".

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, international, marine le pen, armes, ukraine, conflit, hostilités, emmanuel macron