https://fr.sputniknews.africa/20221115/la-russie-envoie-des-dizaines-de-tonnes-daide-alimentaire-a-madagascar-1056832023.html

La Russie envoie des dizaines de tonnes d'aide alimentaire à Madagascar

La Russie envoie des dizaines de tonnes d'aide alimentaire à Madagascar

Une cargaison de 80 tonnes d'huile de tournesol a été livrée par la Russie dans la ville portuaire de Toamasina, à Madagascar. Moscou continuera à être un... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T18:58+0100

2022-11-15T18:58+0100

2022-11-15T18:58+0100

madagascar

russie

aide

coopération

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1045648643_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4a115428ba1fa261300d403430f99c9a.jpg

Ce mardi 15 novembre, une cérémonie s’est déroulée à l'ambassade de Russie à Antananarivo à l’occasion de la livraison de l'aide alimentaire russe à Madagascar, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies, a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.Moscou a notamment envoyé 80 tonnes d'huile de tournesol à Toamasina, port de la côte est de Madagascar, dans le cadre d'une initiative pour les repas scolaires.Renforcer les liens mutuellement bénéfiquesLors de la cérémonie, l’ambassadeur russe Andreï Andreïev a souligné la force des liens d'amitié et de coopération entre la Russie et Madagascar, qui ont célébré cette année leur 50e anniversaire. De son côté, Antananarivo a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son aide régulière et a réaffirmé son fort désir de renforcer davantage une coopération bénéfique.

madagascar

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

madagascar, russie, aide, coopération, afrique subsaharienne