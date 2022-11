https://fr.sputniknews.africa/20221115/des-explosions-retentissent-dans-plusieurs-villes-ukrainiennes-1056829101.html

Des explosions retentissent dans plusieurs villes ukrainiennes - vidéo

Des explosions se sont fait entendre ce mardi 15 novembre dans plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, mais aussi Kharkiv, Lviv ou Jitomir, selon... 15.11.2022, Sputnik Afrique

De nombreuses villes et régions ukrainiennes ont essuyé des frappes, qui ont provoqué notamment de vastes coupures d'électricité et d'approvisionnement en eau.Les chaînes Telegram locales font état d'explosions à Kiev, à Kharkiv, à Lviv, ainsi que dans les régions d'Odessa, de Khmelnitski ou de Tcherkassy. Selon les médias, le fonctionnement du métro à Kharkiv a été suspendu.L'office du Président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite constaté "une situation critique" dans le domaine énergétique suite aux nouvelles frappes russes.Selon un porte-parole des forces aériennes ukrainiennes, l'attaque impliquait une centaine de missiles Х-101 et Х-555. Les autorités font état d'au moins un mort dans les frappes.Plus tard dans la journée, le gouverneur de la région russe de Belgorod frontalière avec la Russie a fait savoir de tirs d'obus contre la ville de Chebekino, dans lesquels deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées.

