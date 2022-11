https://fr.sputniknews.africa/20221114/une-tesla-hors-de-controle-tue-deux-personnes-et-en-blesse-trois-autres-en-chine--video-1056818612.html

Une Tesla hors de contrôle tue deux personnes et en blesse trois autres en Chine – vidéo

Une Tesla hors de contrôle tue deux personnes et en blesse trois autres en Chine – vidéo

En Chine, une Tesla a brusquement accéléré alors que le conducteur tentait de se garer. L’accident a fait au moins deux morts et trois blessés. 14.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-14T13:05+0100

2022-11-14T13:05+0100

2022-11-14T14:13+0100

international

chine

tesla

accident de la route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104311/52/1043115284_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f27685d9930d383c6ed600493e11d3d2.jpg

Un spectaculaire accident impliquant une Tesla Model Y a fait deux morts et trois blessés dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine.Le média local Jimu News a rapporté qu’un motocycliste et une jeune étudiante avaient été tués dans cet accident survenu le 5 novembre.Des images de surveillance ont montré que le véhicule s'arrêtait pour se garer lorsqu'il a soudainement accéléré.D'autres caméras ont capturé des images du modèle Y roulant à vive allure sur environ 2 km avant de s'écraser.La voiture percute accidentellement des cyclistes et des motocyclistes à toute vitesse avant d’entrer en collision avec un autre véhicule.Le constructeur automobile américain Tesla a déclaré dimanche qu'il aiderait la police chinoise à enquêter sur cet accident.Il a cependant démenti les allégations sur une défaillance des freins.

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, chine, tesla, accident de la route