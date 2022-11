https://fr.sputniknews.africa/20221114/un-sapeur-pompier-tombe-sur-un-boa-constrictor-dans-un-parking-a-auch---images-1056820139.html

Un sapeur-pompier tombe sur un boa constrictor dans un parking à Auch - images

Un sapeur-pompier tombe sur un boa constrictor dans un parking à Auch - images

Une découverte plus qu’inattendue a été faite samedi dernier aux abords du bowling d’Auch, en Occitanie: un boa gigantesque. Сe serpent de 2,5 m rampait dans... 14.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-14T15:31+0100

2022-11-14T15:31+0100

2022-11-14T15:59+0100

serpents

auch

occitanie

gers

boa constrictor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103703/13/1037031380_1:0:1919:1079_1920x0_80_0_0_d0abff1b3f9a11289ecaca00aef8f083.jpg

La police nationale de Gers a eu besoin d’un coup de main de la part de l’équipe animalière pour une opération peu habituelle dans la commune française d’Auch. Un officier de direction du Sdis 32 ainsi qu’un sapeur-pompier volontaire sont tombés sur… un boa dans le parking du bowling local, raconte La Dépêche.Après s’être garé, il a aperçu une masse indistincte à l’entrée de l’établissement. En se rapprochant, l’homme a compris qu’il s’agissait d’un serpent.Autrement appelé boa constrictor, le serpent mesurait 2,5 mètres. Il a été transféré à l’ENVT, l’école nationale vétérinaire de Toulouse. On ignore pour le moment comment l’animal s’est retrouvé libre dans la ville.Une détention légale?Si ce type de serpents est plus habitué à la chaleur de l’Amérique centrale qu’au temps de Gers, ces animaux sont en vente libre en France. Leur détention est toutefois réglementée.En lien avec l’arrêté du 8 octobre 2018, il est autorisé de détenir jusqu’à trois serpents de ce type librement, à condition qu’ils ne se retrouvent dans la nature. En outre, les propriétaires doivent disposer d’"un certificat de capacité" et d’une autorisation spécifique.

auch

occitanie

gers

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

serpents, auch, occitanie, gers, boa constrictor