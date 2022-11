https://fr.sputniknews.africa/20221114/moscou-confirme-la-tenue-de-negociations-russo-americaines-a-ankara-1056820491.html

Moscou confirme la tenue de négociations russo-américaines à Ankara

Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a confirmé ce lundi 14 novembre la tenue de négociations entre Moscou et Washington dans la capitale... 14.11.2022, Sputnik Afrique

Les parties russe et américaine ont mené des discussions à Ankara ce lundi 14 novembre, a fait savoir le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Selon lui, le chef de la CIA William Burns et le directeur du Service russe des renseignements extrérieurs Sergueï Narychkine ont pris part aux négociations.Il a tenu à souligner que la réunion était organisée à l'initiative de Washington. M.Peskov s'est toutefois abstenu de communiquer les détails des discussions.Plus tôt dans la journée, plusieurs médias, dont le quotidien russe Kommersant, ont rapporté que la Russie et les Etats-Unis étaient en train de mener des pourparlers dans la capitale turque.L'agence Reuters a pour sa part indiqué qu'il s'agissait d'une première réunion russo-américaine de ce niveau depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine.

