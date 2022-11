https://fr.sputniknews.africa/20221114/jeff-bezos-promet-de-se-debarasser-de-sa-fortune-1056821092.html

Jeff Bezos promet de se débarasser de sa fortune

Jeff Bezos promet de se débarasser de sa fortune

Le fondateur d’Amazon a fait savoir qu’il versera une bonne partie de son héritage à des organismes caritatifs, notamment pour la lutte contre le réchauffement... 14.11.2022, Sputnik Afrique

Au cours de sa vie, Jeff Bezos prévoit de faire don de la majorité de sa fortune, évaluée à 124 milliards de dollars, a-t-il assuré lors d’une interview accordée à la chaîne CNN.Selon le fondateur d'Amazon, l’argent sera notamment alloué à la lutte contre le changement climatique et au soutien "de personnes capables d'unifier l'humanité face à de profondes divisions sociales et politiques".Le milliardaire a toutefois refusé de donner un pourcentage précis ou de fournir d’autres détails.Critiqué pour son manque de générositéC'est la première fois que M.Bezos annonce son intention de reverser une partie de ses richesses à des associations caritatives. Auparavant, il a été critiqué pour ne pas avoir signé le Giving Pledge, une charte approuvée par une centaine des Américains les plus fortunés promettant de léguer la quasi-totalité de leur fortune aux bonnes œuvres. Parmi eux figurent notamment Bill Gates, Mark Zuckerberg ou encore Warren Buffet.

