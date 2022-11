https://fr.sputniknews.africa/20221113/liran-fustige-les-propos-de-macron-apres-une-rencontre-avec-des-opposantes-1056807444.html

L'Iran fustige les propos de Macron après une rencontre avec des opposantes

L'Iran fustige les propos de Macron après une rencontre avec des opposantes

La rencontre d'Emmanuel Macron avec des opposantes iraniennes en marge du Forum de la paix a provoqué une réaction indignée de Téhéran. 13.11.2022, Sputnik Afrique

L'Iran a fustigé ce dimanche 13 novembre la rencontre à Paris du Président français avec des opposantes et a qualifié de "regrettables et honteuses" les déclarations de Macron à l'issue de cette réunion.Emmanuel Macron avait reçu le 11 novembre à Paris, en marge du Forum de la paix, quatre militantes iraniennes, saluant la "révolution qu'elles sont en train de conduire" dans leur pays.Selon l'Élysée, le Président s'est entretenu avec Masih Alinejad, une militante iranienne vivant à New York et qui encourage les femmes iraniennes à protester contre l'obligation du port du voile ; Shima Babaei, qui se bat pour avoir des informations sur son père dont elle est sans nouvelles ; Ladan Boroumand, cofondatrice d'une organisation de défense des droits établie à Washington, et Roya Piraei.

