L'Inde compte doubler ses échanges commerciaux avec la Russie dans un "avenir proche"

Les relations commerciales entre New Delhi et Moscou sont déjà au beau fixe, et l'Inde veut très prochainement les renforcer, malgré les sanctions... 13.11.2022

Le gouvernement indien a demandé, lors d’une réunion, que son commerce avec la Russie double. L’utilisation de la roupie indienne pour les règlements commerciaux simplifiera les transactions entre les deux pays, relate, ce dimanche 13 novembre, le journal The Indian Express.Le pétrole russe représente actuellement 22% des importations indiennes d'hydrocarbures, contre moins de 1% avant le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Cette hausse a été enregistrée malgré les sanctions adoptées contre Moscou par certains pays, note le quotidien.Partenariat indo-russeLe partenariat entre l’Inde et la Russie s’accroît et atteindra bientôt un chiffre d’affaires de 30 milliards de dollars, a récemment déclaré Subramanyam Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, devant la Commission intergouvernementale indo-russe sur la coopération commerciale, économique, scientifique, technique et culturelle.Le montant des échanges entre les deux pays atteignait en 2021 les 12 milliards de dollars, d’après Alexandre Rybas, représentant commercial de la Russie en Inde.Récente visite en RussieLe chef de la diplomatie indienne a effectué, le 7 novembre, sa première visite à Moscou. Il y a rencontré son homologue Sergueï Lavrov, pour échanger sur les questions bilatérales.M.Jaishankar a confirmé que l’Inde continuerait d’acheter du pétrole russe.En octobre, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole brutde l’Inde.

