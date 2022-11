https://fr.sputniknews.africa/20221113/le-mozambique-annonce-ses-premieres-exportations-de-gaz-naturel-liquefie-1056803297.html

Le Mozambique annonce ses premières exportations de gaz naturel liquéfié

Le Mozambique a expédié ses premiers cargaisons de gaz naturel liquéfié, a annoncé son Président. Ces volumes se dirigent vers l'Europe. 13.11.2022, Sputnik Afrique

Le Mozambique a réalisé ses premières exportations de gaz naturel liquéfié, a annoncé ce 13 novembre le Président du pays, Filipe Nyusi.Cette cargaison est à destination de l'Europe. Ce lot a été produit à l'usine offshore Coral Sul, gérée par la société italienne Eni. Dans un communiqué, le chef de l'État s’est félicité que son pays entre ainsi dans "les annales de l’histoire du monde".Le tanker transportant ces volumes appartient à la compagnie britannique pétrolière BP. Il a été amarré déjà fin octobre près de la plate-forme flottante, exploitée par Eni. Elle a la capacité de produire 3,4 millions de tonnes par an de gaz liquéfié. Un volume comparable à un tiers des importations GNL du Royaume-Uni en 2021. C’est aussi la quantité qui sera acheminée vers l’Europe chaque année pendant 20 ans, conformément à l'accord conclut en 2016 entre Eni et BP.Réserves de gaz naturelLes gisements de gaz naturel situés dans le nord du pays avaient été estimés comme capables d'attirer 120 milliards de dollars d'investissements, explique Bloomberg. Ces financements pourraient transformer l'économie du Mozambique, l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais cette région riche en gisements, la province du Cabo Delgado, est en proie aux attaques de groupes djihadistes, ayant fait près de 4.000 morts depuis octobre 2017, selon l'ONG Acled. Une forte attaque en 2021 dans la ville côtière de Palma avait contraint le géant français TotalEnergies à suspendre son projet gazier d'un montant de 16,5 milliards d'euros.

