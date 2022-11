https://fr.sputniknews.africa/20221112/un-jeune-bovin-a-six-pattes-voit-le-jour-en-france--photos-1056794580.html

Un jeune bovin à six pattes voit le jour en France – photos

Un jeune bovin pas comme les autres est né en France. Il a deux pattes supplémentaires sur son dos, lesquelles ont été enlevées avec succès lors d’une... 12.11.2022, Sputnik Afrique

Un veau est né dans une exploitation agricole de l’Aveyron, en France, avec une anomalie: six pattes dont deux se trouvaient sur son dos, comme l’a rapporté la semaine dernière la clinique vétérinaire de Pézenas, sur son compte Facebook*.Il a vécu avec des extrémités en trop pendant deux mois jusqu’à ce que son éleveur ait décidé de faire appel à l’expertise de la clinique "pour lui donner un aspect plus classique et lui offrir une vie plus normale".Et il y a quelques jours il a subi une intervention chirurgicale qui s’est bien passée à la clinique vétérinaire du Causse à l’Aubrac, dans l’Aveyron, relate Actu.Une maladie rare en causeD’après Alice De Besombes, responsable de l’établissement médical, citée par le média, "il s’agit d’une maladie, la polymélie, qui touche 1 bovin sur 25.000".Ce veau est vraiment chanceux, car, selon Actu, dans certains cas l’animal ne survit pas.En outre, la vétérinaire a noté que ces deux pattes supplémentaires n’étaient évidemment pas fonctionnelles.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

