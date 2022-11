https://fr.sputniknews.africa/20221112/trump-annoncera-mardi-sa-candidature-aux-elections-presidentielles-de-2024-selon-son-conseiller-1056792870.html

Trump annoncera mardi sa candidature aux élections présidentielles de 2024, selon son conseiller

Trump annoncera mardi sa candidature aux élections présidentielles de 2024, selon son conseiller

L'ancien Président américain Donald Trump annoncera mardi sa candidature aux élections présidentielles de 2024, a indiqué vendredi l'un des conseillers du... 12.11.2022, Sputnik Afrique

"Trump va annoncer mardi qu'il se présentera aux élections présidentielles," a affirmé Jason Miller lors d'une émission de radio.Miller a indiqué avoir parlé avec Trump au téléphone plus tôt dans la journée.Trump a fait savoir à Miller qu'"il n'y a pas lieu de se poser des questions" sur ses intentions, a déclaré le conseiller de longue date de l'ancien locataire de la Maison Blanche.Miller, qui a travaillé sur les campagnes électorales de l'ancien Président en 2016 et 2020, est resté conseiller de Trump après la présidence.Il a indiqué s'attendre à une foule nombreuse et à des centaines de journalistes pour l'annonce de mardi, qui aura lieu à Mar-a-Lago en Floride.

