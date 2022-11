https://fr.sputniknews.africa/20221112/qui-est-cette-femme-voilee-sur-un-calendrier-des-armees-declenchant-la-polemique-en-france-1056794394.html

Qui est cette femme voilée sur un calendrier des Armées déclenchant la polémique en France?

Qui est cette femme voilée sur un calendrier des Armées déclenchant la polémique en France?

Les Forces Françaises à Djibouti ont publié la photo d’une employée comptable voilée. Un autre cliché de cette femme, toujours voilée, a déclenché la polémique... 12.11.2022, Sputnik Afrique

L’affaire du calendrier des Armées avec une femme voilée a provoqué un tsunami médiatique ces derniers jours en France.Le 6 novembre Damien Rieu, proche d’Éric Zemmour, a publié une photo montrant un calendrier 2023 estampillé Ministère des Armées/Commissariat des Armées. Parmi les personnes en tenue militaire présentent chaque mois se trouve une femme voilée, en tenue civile."Promotion du voile islamique sur un calendrier du Ministère des Armées", a martelé l’activiste.En réagissant, le compte officiel du ministère des Armées a qualifié la photo de "photomontage", avant de supprimer son message.Damien Rieu a quand même maintenu ses propos, arguant que le calendrier a été "distribué il y a plusieurs semaines au personnel du commissaire des Armées", et mettant en avant "plusieurs sources"."Aucune valeur officielle"Le 7 novembre, le ministère a publié une série de tweets où il a reconnu qu’"après vérification approfondie, le calendrier qui circule sur les réseaux sociaux est une initiative d’une équipe d’un service du ministère". L’institution assure que ce projet n’a "jamais été validé par la hiérarchie" et "n’a aucune valeur officielle".Sans donner de détails, le ministère a précisé que le cliché de femme voilée avait été choisi pour "valoriser le personnel civil de recrutement local qui contribue de manière essentielle aux missions de nos armées sur le terrain".L’identité de la femmeLe 7 novembre, la femme en question a réagi sur Twitter. Elle a précisé qu’elle avait été photographiée lors de la "remise de la médaille de bronze pour les années de services au sein de l'Armée Française" et que le fait d’être sélectionnée était pour elle un "honneur".Le 10 novembre le compte Facebook* des Forces Françaises à Djibouti a publié une nouvelle photographie de cette femme. Elle apparaît aux côtés du général Laurent Boïté, le chef des Forces françaises stationnées à Djibouti. Il ressort de la publication qu’elle travaille en tant que comptable.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes.

