https://fr.sputniknews.africa/20221112/les-europeens-peinent-a-saccorder-sur-laide-financiere-a-attribuer-a-kiev-1056799266.html

Les Européens peinent à s’accorder sur l’aide financière à attribuer à Kiev

Les Européens peinent à s’accorder sur l’aide financière à attribuer à Kiev

Plus le conflit en Ukraine perdure, plus il est difficile aux pays européens de s’accorder sur l’aide financière allouée à Kiev, écrit Newsweek qui souligne... 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T17:13+0100

2022-11-12T17:13+0100

2022-11-12T17:13+0100

ukraine

russie

occident

états-unis

aide financière

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104221/52/1042215291_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_c6abd5149e9397ed9b630db66c27c37a.jpg

Malgré des difficultés économiques auxquelles certains pays européens font actuellement face, la Commission européennes propose d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros pour 2023. Cependant, les Vingt-Sept ne sont pas unanimes quant à l’idée d’emprunter les fonds sur les marchés.C’est notamment le cas de la Hongrie qui est d’accord pour apporter une aide financière à Kiev mais dit préférer le faire de manière bilatérale. Pour John Ciorciari de la Gerald R.Ford School of Public Policy de l'Université du Michigan, le processus d'aide de l'UE à Kiev est ainsi "lourd".Les risques pour KievQuant aux États-Unis, ils ont envoyé près de 20 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire à l’Ukraine depuis le début du conflit et Joe Biden assure que Washington continuera de soutenir Kiev. Or, un sondage publié fin septembre par l’institut Quincy indique que 57% des Américains veulent que Washington poursuive les négociations dès que possible pour mettre fin à la guerre, même si cela signifie que l’Ukraine doive faire des compromis avec la Russie.Javed Ali, professeur agrégé de la même école, estime que sans aide de l’Occident, Kiev risque de perdre du terrain face à Moscou. D’après lui, le déclin du soutien occidental dont Zelensky bénéficie actuellement pourrait signaler à Poutine qu’il est le temps d’accélérer la campagne militaire ou d’introduire de nouvelles méthodes qui n'ont pas encore été utilisées.

ukraine

russie

occident

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, occident, états-unis, aide financière