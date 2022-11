https://fr.sputniknews.africa/20221112/en-france-deux-immeubles-seffondrent-en-plein-centre-de-lille---video-1056797625.html

En France, deux immeubles s'effondrent en plein centre de Lille - vidéo

Deux petits immeubles mitoyens se sont effondrés dans une rue commerçante en plein centre de Lille, dans le nord de la France, a priori sans faire de victime. 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T15:40+0100

2022-11-12T15:40+0100

2022-11-12T15:47+0100

Un bâtiment de trois étages en travaux et un immeuble voisin se sont effondrés ce samedi 12 novembre, vers 09h15, dans la rue Pierre-Mauroy, une rue très passante de Lille, dans le nord de la France.L'accident, qui a eu lieu avant l'ouverture des magasins, n'aurait pas fait de victimes.Selon la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, une dizaine de personnes avaient déjà été évacuées dans la nuit et il n'y a "a priori" pas de victime.La plupart des habitants ont été relogés dans leur famille ou chez des amis, a précisé Mme Aubry, présente sur place. Les bâtiments avoisinants ont eux aussi été évacués samedi matin "par précaution".Des pompiers étaient déployés en nombre en fin de matinée pour vérifier les risques et commencer à déblayer les gravats, un mélange poussiéreux de briques et de poutrelles en métal, restes d'un échafaudage sur la façade du bâtiment.D'autres ont forcé les portes des magasins au pied des immeubles voisins afin de vérifier la présence d'éventuelles fissures mettant en péril les bâtiments ou de fuites de gaz consécutives à l'effondrement.

