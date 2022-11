Des éléphants "volent" de l'alcool de villageois en Inde et s’endorment ivres

https://fr.sputniknews.africa/20221112/des-elephants-volent-de-lalcool-de-villageois-en-inde-et-sendorment-ivres-1056798045.html

En Inde, 24 éléphants enivrés de liqueur artisanale se sont endormis dans la forêt. On n’a pu les réveiller qu’à l'aide de tambours. 12.11.2022, Sputnik Afrique

Une scène surprenante a été vécue par des habitants d’un village de l’État indien d’Odisha, qui se sont rendus dans une forêt pour préparer du "mahua", une liqueur traditionnelle.Les grands pots contenant la décoction qui infusait ont été retrouvés vides.Ils ont alors découvert qu’un troupeau d’éléphants avait déjà consommé la boisson et dormaient d’un profond sommeil à côté des récipients brisés, apparemment ivres, rapporte le Deccan Herald.Selon eux, il s’agissait de neuf mâles, six femelles et neuf bébés.Des tambours comme réveilLes villageois ont essayé de réveiller les mammifères, mais ont échoué. Ils ont donc appelé les employés du département des forêts qui ont enfin réussi à les réveiller à l'aide de tambours, indique le média.Les éléphants se sont ensuite enfoncés dans la forêt.Un membre du département, cité par le Deccan Herald, a supposé qu’ils se reposaient juste et qu’il n’était pas sûr qu’ils soient alcoolisés.

