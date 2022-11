https://fr.sputniknews.africa/20221112/a-ne-pas-ouvrir-avant-10000-ans-il-enterre-un-paquet-de-chips-dans-un-sarcophage---video-1056796342.html

"À ne pas ouvrir avant… 10.000 ans": il enterre un paquet de chips dans un sarcophage - vidéo

"À ne pas ouvrir avant… 10.000 ans": il enterre un paquet de chips dans un sarcophage - vidéo

Des chips ont été enterrées dans un tombeau personnalisé avec une inscription ordonnant de ne pas ouvrir le paquet avant 10.000 ans.

Un artiste baptisé Sunday Nobody, basé à Seattle, aux États-Unis, a réalisé une œuvre pour le moins particulière. Il a créé un sarcophage de près de 1.360 kg pour enterrer un paquet de chips de la marque Cheetos afin qu’il ne soit ouvert que dans plusieurs milliers d’années.Dans une vidéo, il a partagé avec les spectateurs le processus complet de construction, de décoration et d’enterrement personnalisé.Ainsi, le paquet de chips a été placé dans une dalle en résine suspendue pour le préserver d’éventuelles catastrophes naturelles. De plus, le créateur a inscrit la liste des ingrédients sur le dessus du tombeau à l’aide de feuilles d’or.À "conserver" pour 10.000 ansIl a même installé une plaque avec la légende suivante:Ce projet lui a pris près de quatre mois et lui a coûté environ 1.250 dollars en matériaux, comme il l’a dit dans une interview accordée à Newsweek.

