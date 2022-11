https://fr.sputniknews.africa/20221111/un-drone-russe-lancet-detruit-un-obusier-du-regime-de-kiev-en-ukraine---video-1056782547.html

Un drone russe Lancet détruit un obusier du régime de Kiev en Ukraine - vidéo

Un drone russe Lancet détruit un obusier du régime de Kiev en Ukraine - vidéo

L'armée russe continue de frapper des cibles militaires du régime de Kiev. Une nouvelle attaque a été réalisée à l'aide d’un drone-kamikaze Lancet, dans une... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T08:02+0100

2022-11-11T08:02+0100

2022-11-11T08:02+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

zala lancet (drone)

drone

obusier

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1045489243_0:9:2956:1672_1920x0_80_0_0_9f256243e1f6e3cccd6aa64be4cdb003.jpg

Un drone kamikaze russe Lancet a ciblé un obusier D-20 de 152 mm de l’armée ukrainienne sur l’axe Nikolaïev-Krivoï Rog.Une vidéo relayée par Sputnik ce 11 novembre présente des images de surveillance objectives du Lancet qui détruit la cible appartenant aux forces ukrainiennes. Le drone attaque l'obusier et son personnel, qui ne remarque la menace qu'au dernier moment.Une vitesse allant jusqu’à 300 km/hCe drone-kamikaze peut frapper des cibles à une distance de 40 à 70 kilomètres. Sa charge utile maximale au décollage est de 12 kilogrammes. Il existe aussi en version allégée, dont la charge au décollage atteint 5 kg.Sa vitesse de croisière est de 80 à 110 km/h. Cependant, il peut atteindre "facilement" 300km/h, a déclaré le constructeur en chef de la société russe ZALA AERO, qui fait partie du groupe Kalachnikov et qui produit cette arme.De plus, l’engin, impliqué dans l’opération militaire spéciale en Ukraine, échappe même aux nouvelles armes laser, ce qui le rend presque invincible, selon l’entreprise russe Rostec.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, zala lancet (drone), drone, obusier