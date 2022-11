https://fr.sputniknews.africa/20221111/poutine-sentretient-par-telephone-avec-le-president-centrafricain-1056784186.html

Poutine s’entretient par téléphone avec le Président centrafricain

Lors d’une conversation téléphonique ce 11 novembre, les Présidents russe et centrafricain ont discuté de la coopération politique, commerciale et économique. 11.11.2022, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine et son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, se sont entretenus par téléphone ce vendredi 11 novembre, a annoncé le service de presse du Kremlin.Les deux Présidents ont exprimé leur intention d'intensifier la coopération dans les domaines politique, commercial et économique, notamment dans le secteur des carburants et de l'énergie.L’approvisionnement de l’AfriqueEn outre, lors de cette conversation téléphonique, M.Poutine a confirmé que la Russie était prête à contribuer à l'approvisionnement des États africains en produits agricoles et en engrais.De plus, les deux dirigeants ont convenu de continuer à travailler ensemble pour renforcer la souveraineté, la sécurité et la stabilité de la République centrafricaine.De son côté, M.Touadéra "a exprimé sa reconnaissance pour l'assistance multiforme de la Russie à son pays et a confirmé son intention de participer au deuxième sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg à l'été 2023".

