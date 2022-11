https://fr.sputniknews.africa/20221111/lue-revoit-linflation-a-la-hausse-et-anticipe-une-recession-en-fin-dannee-1056784804.html

L'UE revoit l'inflation à la hausse et anticipe une récession en fin d'année

L'UE revoit l'inflation à la hausse et anticipe une récession en fin d'année

2022-11-11

Bruxelles a encore assombri ses prévisions économiques pour l'Europe en annonçant une récession en fin d'année, tout en relevant fortement ses anticipations d'inflation, à cause de la flambée de l'énergie.Même s'il anticipe un retour de la croissance au printemps, il a revu en forte baisse sa prévision de progression du PIB pour 2023 à seulement 0,3% pour les pays partageant la monnaie unique, contre 1,4% attendu jusqu'ici."La crise de l'énergie érode le pouvoir d'achat des ménages et pèse sur la production. Les indicateurs de confiance ont fortement chuté", a détaillé la Commission. En conséquence, "les chiffres attendus pour 2023 sont significativement plus faibles concernant la croissance, et plus élevés concernant l'inflation", a-t-elle relevé.La Commission européenne a considérablement augmenté les prévisions d'inflation pour la fin de l’année en cours: jusqu'à 9,3% dans l'UE et à 8,5% dans le zone euro. L'inflation devrait diminuer en 2023, mais rester élevée à 7% dans l'UE et 6,1% dans la zone euro."L'incertitude reste exceptionnellement élevée" en raison de l'évolution imprévisible du conflit en Ukraine, a cependant mis en garde le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, lors d'une conférence de presse. "Le risque est principalement celui de chiffres encore moins bons", a-t-il dit.

