Les réserves de change de la Tunisie chutent à leur plus bas niveau en 3 ans

La Banque centrale tunisienne a fait état d’une chute record des réserves de change qui sont actuellement au plus bas niveau jamais observé depuis trois ans. 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T21:58+0100

2022-11-11T21:58+0100

2022-11-11T21:58+0100

afrique du nord

tunisie

fonds monétaire international (fmi)

pandémie

prêt

crise économique

Les réserves de change tunisiennes se sont chiffrées, au 9 novembre, à 22,326 milliards de dinars (6,97 milliards de dollars), c’est-à-dire au niveau le plus bas depuis trois ans, a annoncé la Banque centrale du pays.Il s’agit d’une somme équivalente à 100 jours d’importation, alors que pendant la même période en 2021, la Tunisie disposait d’une somme suffisante pour assurer 121 jours d’importation.Les réserves ont chuté à cause des importations qui sont supérieures aux exportations et la diminution volontaire de la valeur officielle de la monnaie nationale. En effet, le déficit commercial a augmenté pour atteindre un niveau record de 5,93 milliards de dollars.Une crise économique qui perdureLa Tunisie vit une longue crise économique qui affecte le pays, aggravée par les impacts de la crise du COVID-19 et de l’opération russe en Ukraine.En 2021, la Banque mondiale (BM) a financé la Tunisie à hauteur de 400 milliards de dollars dans le cadre de la lutte contre la pandémie et ses impacts socio-économiques. Un prêt pour se relancerLes autorités tunisiennes avaient obtenu un prêt de 1,9 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international (FMI), suite à un accord conclu en octobre.En échange du prêt, le gouvernement doit mettre en place un ensemble de remaniements. Il doit revoir sa politique de subvention et les accorder aux plus méritants, ainsi que la restructuration et la réforme des entreprises publiques.En plus de la crise économique qui secoue le pays, la Tunisie traverse également une crise politique. Plusieurs partis ont décidé de boycotter les élections législatives qui auront lieu le 17 décembre.

