Le Qatar injecte un milliard de dollars dans l’économie égyptienne

Les autorités du Qatar ont décidé d’accroitre leurs investissements en Égypte. A cet effet, La Banque centrale égyptienne a reçu un milliard de dollars pour... 11.11.2022, Sputnik Afrique

Le fonds souverain qatari (Qatar Investment Authority, QIA) a versé un milliard de dollars à la Banque centrale égyptienne, dans le but d’aider Le Caire à augmenter ses finances publiques et ses avoirs en devise, avant l’acquisition de certaines entreprises publiques égyptiennes, a annoncé Bloomberg le 9 novembre.Plusieurs investissements qataris devraient être achevés d’ici la fin de l’année 2022, selon les médias.En octobre, Bloomberg avait indiqué que le Qatar négociait l’acquisition de participations dans des sociétés d’État égyptiennes pour environ 2,5 milliards de dollars. Il s’agit, entre autres, de 20% des parts dans le capital de l’opérateur de téléphonie mobile Vodafone Egypt. Le QIA avait alors refusé de commenter cette information, tandis que les responsables de la banque centrale égyptienne n'étaient pas disponibles pour expliquer.Défaillance économique due au conflit en UkraineLe Caire doit faire face à la nécessité d’importer des produits alimentaires et des carburants plus chers. Plusieurs investisseurs étrangers ont retiré 22 milliards de dollars du marché de la dette égyptienne depuis février, rappelle Bloomberg.L'économie égyptienne cherche à combler le déficit de financement extérieur ainsi que la hausse des prix du pétrole et des matières premières, au milieu de la baisse du tourisme ukrainien et russe.Pas un coup d’essaiLe 14 septembre, le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, en visite au Qatar, avait appelé les sociétés de ce pays à investir dans l’agriculture et l’industrie. Il avait promis de créer des conditions propices pour les investissements privés qataris, en faisant moderniser l’infrastructure.Le même jour, M.Al-Sissi et l’émir du Qatar avaient assisté à la signature d’un protocole d’accord bilatéral entre le Fonds souverain égyptien pour les investissements et le développement et le Qatar Investment Authority.

