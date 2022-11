https://fr.sputniknews.africa/20221111/le-navire-humanitaire-ocean-viking-et-ses-230-migrants-ont-accoste-en-france-1056785404.html

Le navire humanitaire Ocean Viking et ses 230 migrants ont accosté en France

La France a accepté d’accueillir provisoirement les migrants secourus au large de la Libye et qui avaient passé trois semaines en mer à bord du navire... 11.11.2022, Sputnik Afrique

Le navire humanitaire Ocean Viking a accosté, ce vendredi 11 novembre, au port militaire de Toulon, dans le sud de la France, et les 230 migrants rescapés ont commencé à débarquer. C’est une première en France qui suscite de fortes tensions avec l'Italie."Le navire a accosté vers 08h50 et les personnes ont commencé à débarquer", a indiqué le préfet Evence Richard lors d'une conférence de presse, insistant sur un accueil pensé "dans un souci de dignité et d'humanité".Les personnes débarquées de l'Ocean Viking seront transférées vers un centre de vacances sur la presqu'île de Giens à Hyères, une commune à une vingtaine de kilomètres à l'est de Toulon, déclaré "zone d'attente internationale" pour une vingtaine de jours.Toutes ces personnes feront l'objet d'un suivi sanitaire, puis de contrôles de sécurité des services de renseignement. Elles seront ensuite entendues par l'Office français de protection des réfugiés (Ofpra), qui attribue le statut de réfugié et pourra réaliser jusqu'à 90 entretiens par jour dès samedi. La plupart des migrants seront relocalisés ou expulsésDeux-tiers des personnes quitteront la France, puisqu'elles seront relocalisées dans neuf pays, a précisé le ministère. Parmi les pays qui doivent les accueillir figurent l'Allemagne, le Luxembourg, la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, la Lituanie, Malte, le Portugal et l'Irlande. L'entourage de Gérald Darmanin a précisé que "ceux qui ne reçoivent pas l'asile seront éloignés directement depuis la zone d'attente vers leur pays d'origine". Des contacts ont déjà été pris avec les pays d'origine en vue de possibles expulsions, a indiqué Éric Jalon, directeur général des étrangers en France.Trois semaines en merL'Ocean Viking a erré en mer trois semaines après avoir secouru, au large de la Libye, des hommes, femmes et 57 enfants, originaires pour certains de pays en guerre.L'Italie, où le nouveau gouvernement a durci son discours contre les migrants, lui a refusé l'accès à ses ports, générant une crise diplomatique avec la France qui a décidé de l'accueillir "exceptionnellement" mais a critiqué vertement Rome d'être "très inhumaine".Giorgia Meloni, cheffe du gouvernement italien, a dénoncé ce vendredi 11 novembre une réaction française "agressive, incompréhensible et injustifiée", rappelant que son pays a accueilli cette année près de 90.000 migrants, alors que les pays européens qui s'étaient engagés à l'aider et à prendre en charge 8.000 personnes n'en avaient finalement accueilli que 117.Depuis le début de 2022, 1.891 migrants ont disparu en Méditerranée, en tentant de rejoindre l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

