L’Algérie et la Turquie associent leurs efforts pour trouver du gaz et du pétrole

"Nous sommes parvenus au consensus": une entreprise conjointe dédiée à la recherche de gaz et de pétrole sera créée par Ankara et Alger, comme l’a déclaré le... 11.11.2022, Sputnik Afrique

Après une rencontre avec le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, a déclaré qu'il avait discuté avec son collègue des nouvelles mesures qui pourraient être prises dans le domaine de l'énergie.Ce dernier a ainsi annoncé que la Turquie et l’Algérie allaient créer une société commune d’exploration pour découvrir du pétrole et du gaz naturel, relate ce 11 novembre Anadolu Agency.Selon le média, le ministre a précisé qu’elle serait constituée par la compagnie pétrolière et gazière publique algérienne Sonatrach et l’entreprise pétrolière turque Turkish Petroleum.La Russie, l’un des principaux fournisseurs de gazLa Russie est l’un des principaux fournisseurs de gaz de la Turquie. Selon le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, la dépendance en gaz de son pays auprès de Moscou s'élève à 44%.Fatih Donmez a pourtant indiqué qu’Ankara misait également sur d'autres fournisseurs, dont l'Iran, l'Azerbaïdjan, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Oman, l'Algérie, le Nigeria., les États-Unis.

