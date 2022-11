https://fr.sputniknews.africa/20221111/la-filiale-de-kfc-en-allemagne-au-centre-dun-scandale-a-cause-dune-publicite-nazie-1056783600.html

La filiale de KFC en Allemagne au centre d’un scandale à cause d’une publicité "nazie"

La filiale de KFC en Allemagne au centre d’un scandale à cause d’une publicité "nazie"

Proposant de commémorer un pogrom nazi contre les Juifs avec du "Cheese tendre et du poulet croustillant", KFC a provoqué un tollé en Allemagne. L’entreprise a... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T10:18+0100

2022-11-11T10:18+0100

2022-11-11T10:18+0100

international

kfc

allemagne

indignation

juifs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103779/37/1037793795_0:0:4343:2444_1920x0_80_0_0_c53138066fbe20aaf7ecaa56c2ca4893.jpg

KFC fait l'objet d'un scandale en Allemagne à cause de sa publicité controversée. La société a organisé une campagne promotionnelle évoquant la journée de commémoration de la nuit du pogrom contre les Juifs, entrée dans l’histoire sous le nom de "Nuit de cristal" et organisée par les nazis en 1938, relate le 9 novembre The Algemeiner.Une annonce qui a rapidement suscité des réactions furieuses sur les réseaux sociaux et de la part des organisations juives, indique le journal.Une "erreur"Un peu plus tard, le géant américain s’est excusé d’avoir envoyé cette annonce, la décrivant comme une "erreur technique":Dalia Grinfeld, directrice associée des affaires européennes dans l’ONG juive Anti-Defamation League, a exprimé sa perplexité face à cela sur son compte Twitter:

allemagne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, kfc, allemagne, indignation, juifs