https://fr.sputniknews.africa/20221111/la-defense-russe-precise-le-nombre-de-soldats-russes-partis-de-kherson-1056789468.html

La Défense russe précise le nombre de soldats russes partis de Kherson

La Défense russe précise le nombre de soldats russes partis de Kherson

Au total, l’armée russe a dû retirer 30.000 militaires et 5.000 équipements de Kherson pour les redéployer sur la rive gauche du Dniepr. Occupant les positions... 11.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-11T17:54+0100

2022-11-11T17:54+0100

2022-11-11T17:54+0100

donbass. opération russe

ukraine

russie

kherson

retrait des troupes

dniepr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1056147286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9029ffcd182f689946a09b4d8c21f9e0.jpg

Plus de 30.000 militaires russes ont été redéployés sur la riche gauche du Dniepr, après leur retrait de la rive droite abritant la ville de Kherson, a fait savoir ce vendredi 11 novembre le porte-parole du ministère russe de la Défense.Ces manœuvres ont duré deux jours sans faire de pertes parmi les militaires.En plus de cela, près de 5.000 unités d’équipements militaires, ainsi que du matériel ont été transférés dans une autre zone d’emplacement.Y figurent aussi les équipements militaires qui peuvent être réparés, a précisé Igor Konachenkov. Les équipes de maintenance ont déjà entamé leurs travaux.Les unités en question occupent désormais des positions fortifiées et mènent des tirs contre les forces de Kiev installées sur la rive droite du Dniepr, a-t-il ajouté.Causes du retraitLe général Sergueï Sourovikine, commandant des forces russes en Ukraine, a annoncé le 9 novembre qu’"organiser la défense sur la rive gauche du Dniepr était "l’option la plus rationnelle" dans des circonstances où l’armée russe avait du mal à approvisionner ses troupes sur la rive droite.En outre, ces dernières ont été exposées au risque d’une inondation d’ampleur à cause d’une possible destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka par l’armée ukrainienne.

ukraine

russie

kherson

dniepr

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, kherson, retrait des troupes, dniepr