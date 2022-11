https://fr.sputniknews.africa/20221110/lutte-contre-le-terrorisme-au-burkina-plus-de-25000-suppletifs-de-larmee-enroles-1056772356.html

Lutte contre le terrorisme au Burkina: plus de 25.000 supplétifs de l'armée enrôlés

Pour contrer l’avancée des terroristes, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait au lendemain de sa prise du pouvoir lancé le recrutement... 10.11.2022, Sputnik Afrique

burkina faso

terrorisme

Plus de 25.000 supplétifs de l’armée ont été enrôlés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a annoncé le 9 novembre le gouvernement burkinabè.Selon M. Ouédraogo, au regard de l’engouement suscité autour du recrutement des supplétifs de l’armée, appelé les volontaires de défense pour la patrie (VDP), le gouvernement a donné des instructions pour un allègement des formalités afin de faciliter l’enrôlement du plus grand nombre.Pour contrer l’avancée des terroristes, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait au lendemain de sa prise du pouvoir lancé le recrutement massifs de civils pour renforcer les rangs de l’armée.Ces VDP en raison de 15.000 sur le plan national et de 35.000 au niveau communal, seront chargés, après une formation au maniement des armes, de protéger aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS), les populations et les biens de leurs communes d’origine, indique l’Agence d’information du Burkina (AIB).

burkina faso

