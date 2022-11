https://fr.sputniknews.africa/20221110/des-milliards-de-dollars-saoudiens-pour-le-soudan-1056777544.html

Des milliards de dollars saoudiens pour le Soudan

Des milliards de dollars saoudiens pour le Soudan

Khartoum annonce que Riyad compte investir des milliards de dollars dans des projets d’investissement soudanais. Une rencontre entre les autorités des pays... 10.11.2022, Sputnik Afrique

L’Arabie saoudite compte placer trois milliards de dollars dans l’économie soudanaise, a annoncé, le 7 novembre, le Conseil de souveraineté du Soudan à l'issue d'une rencontre entre son Président, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.Abdel Fattah al-Burhan et le prince héritier Mohammed bin Salman, se sont rencontrés au cours du sommet du Moyen-Orient vert, en marge de la Conférence des Nations unies sur la COP27, qui se tient dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh.Une éventuelle collaboration dans l’avenirDe son côté, l’agence de presse saoudienne a annoncé, sans donner de détails, que les interlocuteurs se sont penchés sur d’éventuelles collaborations entre les deux pays dans plusieurs domaines.Le fond souverain saoudien, Fonds d’investissement public (PIF) a déclaré, en octobre, vouloir créer cinq sociétés régionales pour investir dans plusieurs secteurs en Jordanie, en Irak, à Bahreïn, au Soudan et à Oman. Le prince héritier saoudien, qui le dirigeait à l’époque, a évoqué la somme de 24 milliards de dollars.

