Un Sud-Africain reconnu coupable de plus de 90 viols, dont des enfants

Un violeur en série dans la région sud-africaine d'Ekurhuleni a été reconnu coupable de 90 chefs de viol, a révélé mercredi l'Autorité nationale des poursuites... 09.11.2022, Sputnik Afrique

"Nkosinathi Phakathi a été reconnu coupable de quelque 90 chefs de viol, quatre chefs de viol forcé et 43 chefs d'enlèvement, ainsi que de vol", a déclaré le porte-parole de l'ANP, Lumka Mahanjana ;Relevant que ses plus jeunes victimes étaient des enfants scolarisés, le plus jeune ayant neuf ans, il a précisé que sa condamnation sera prononcée le 9 décembre prochain par la Haute Cour de Pretoria siégeant à Palm Ridge.Le mis en cause avait commis les infractions durant la période de 2012 à 2021, date à laquelle il a été arrêté, et il ciblait ses victimes alors qu'elles allaient ou revenaient de l'école.Le porte-parole explique que le violeur se faisait aussi passer pour un électricien venant réparer un geyser ou d'autres appareils électroménagers pour violer ses victimes.

