Un diplomate russe explique l’intérêt des USA pour une guerre "jusqu’au dernier Ukrainien"

L’ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov a expliqué à Sputnik pourquoi les États-Unis s’évertuent à faire durer le conflit en Ukraine et à le transformer en une guerre d’attrition."Rien de personnel, c’est les affaires"Les raisons de cette politique des États-Unis résident, selon lui, dans le domaine économique, entre autres.Le porte-parole de la Commission européenne Tim McPhee a signalé ce mardi lors d’un point de presse à Bruxelles que les États-Unis sont désormais l’un des principaux exportateurs de GNL en Europe, compensant les sources russes bloquées.Depuis le lancement de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine, le 24 février, l’Occident a introduit des sanctions inédites contre la Russie et a livré à l’Ukraine l’équivalent de plusieurs milliards de dollars d’armes et de matériel de guerre.Moscou a déclaré à maintes reprises que les livraisons d’armes occidentales faisaient perdurer le conflit en Ukraine et que les convois d’armes étaient une cible légitime pour l’armée russe.

