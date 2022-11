https://fr.sputniknews.africa/20221109/un-chasseur-percute-a-mort-par-un-cerf-en-france-1056768934.html

Un chasseur percuté à mort par un cerf en France

Un chasseur percuté à mort par un cerf en France

Un chasseur quinquagénaire est mort dans une forêt de la Meuse, percuté par un cerf lors d’une battue. L'homme était accompagné de chasseurs expérimentés. Il... 09.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-09T15:38+0100

2022-11-09T15:38+0100

2022-11-09T15:38+0100

chasse

france

cerfs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/15/1045253842_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_47fc74f2aa14e715d53229aaa90edd8b.jpg

Un Français âgé de 50 ans chassait à l'arc dans une forêt privée dans le département de la Meuse samedi matin lorsqu'il a été tué d’un seul coup. Son meurtrier involontaire est… un cerf qui l'a percuté de plein fouet, relate La Voix du Nord.L'homme, chef d'entreprise marié et père de deux enfants, participait à une battue organisée par des personnes expérimentées. L'animal pesait de 150 à 200 kilos et cherchait à fuir les lieux. Avec la collision, le quinquagénaire est décédé sur le coup.Les secours, alertés vers 11h10 et arrivés dans la forêt, ont en vain tenté de sauver la victime, qui était en arrêt cardio-respiratoire."Au mauvais endroit au mauvais moment"Le chasseur n'aurait pas pu repérer le mammifère à cause de la végétation encore dense. Selon la gendarmerie du département, plusieurs actes de médecine légale doivent être réalisés pour établir les circonstances précises du drame."En plus de 20 ans, je n’ai pas le souvenir d’un accident mortel dans ces conditions", a indiqué à La Voix du Nord Hervé Vuillaume, président de la fédération départementale de chasse de la Meuse. "La victime se trouvait dans la ligne de fuite de l’animal, au mauvais endroit au mauvais moment".

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chasse, france, cerfs